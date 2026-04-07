Οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν νέα σκληρή προειδοποίηση προς τις γειτονικές χώρες, δηλώνοντας ότι «η περίοδος περιορισμού τελείωσε» και ότι η Τεχεράνη είναι πλέον έτοιμη να στοχεύσει υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Φρουρά απείλησε επίσης ότι ενδέχεται να διακόψει τις περιφερειακές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου «για χρόνια», εάν συνεχιστούν οι ενέργειες που θεωρεί εχθρικές προς τα ιρανικά συμφέροντα.

Πηγή: ΑΠΕ