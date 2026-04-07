Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ηγείται των επιθέσεων κατά του Ιράν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους.

Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 155 ιρανικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, σημειώνοντας ότι αμερικανικά πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και υποβρύχια συμμετέχουν στην επιχείρηση «Επική Οργή» καθώς και ένας στόλος αεροσκαφών από μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth έως βομβαρδιστικά B-52.

Operation Epic Fury: April 6th Update

