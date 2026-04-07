Μια συναγωγή της Τεχεράνης «καταστράφηκε εντελώς» από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί, κατά την 39η ημέρα του πολέμου που διεξάγουν εναντίον του το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr και την εφημερίδα Shargh.

Not even synagogues were spared in US–Israeli attacks: one in central Tehran was leveled to the ground



Iran is home to the second-largest Jewish population in West Asia, where they have lived in peace and harmony — at least until Israel attacked Iran pic.twitter.com/ToLaJfs3yi — Press TV 🔻 (@PressTV) April 7, 2026

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η συναγωγή Ράφι-Νία (...) καταστράφηκε εντελώς από επιθέσεις που έγιναν σήμερα το πρωί», σύμφωνα με τη Sargh.

Ο ιουδαϊσμός είναι μία από τις επίσημες θρησκείες στο Ιράν, όπου ζει μια μικρή εβραϊκή κοινότητα, μεγάλο μέρος της οποίας διέφυγε από τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP