Η νέα διαστημική περιπέτεια «Project Hail Mary» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) απέσπασε διθυραμβικές κριτικές ακόμη και από το πλήρωμα του Artemis II κατά τη διάρκεια του ιστορικού τους ταξιδιού, γύρω από τη Σελήνη.

Ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν (Jeremy Hansen) δήλωσε το Σάββατο πως τόσο ο ίδιος όσο και το υπόλοιπο πλήρωμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία μαζί με τις οικογένειές τους, λίγο πριν την εκτόξευσή τους από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Όπως σημείωσε, ήταν μια «πραγματική απόλαυση» να βλέπει το έργο ενώ προετοιμαζόταν για το δικό του διαστημικό ταξίδι.

Ο Γκόσλινγκ, συμπατριώτης του Χάνσεν, έστειλε τις καλύτερες ευχές του στους τέσσερις αστροναύτες λίγο πριν αναχώρησή τους το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

«Η τέχνη μιμείται την επιστήμη και το αντίστροφο» ανέφερε ο Χάνσεν σε μία ζωντανή σύνδεση με την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία.

«Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά εμπνευσμένο παράδειγμα κάποιος που βγαίνει εκεί έξω και κάνει το καθήκον του για να σώσει την ανθρωπότητα. Είναι ένα σπουδαίο πρότυπο για όλους μας» πρόσθεσε.

Ο Χάνσεν γράφει ιστορία ως ο πρώτος μη Αμερικανός υπήκοος που συμμετέχει σε μια τέτοια αποστολή.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ