Το πλήρωμα του Artemis II κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ καθώς γίνονται οι άνθρωποι που ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από ποτέ άλλοτε.

Ο Ελεγκτής Αποστολής είπε στους αστροναύτες: «Πλήρωμα: Στις 15 Απριλίου 1970, κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 13, τρεις εξερευνητές έθεσαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ οι άνθρωποι από τον πλανήτη μας.

A new milestone for humankind: The crew of Artemis II are now the farthest any human has ever travelled, reaching a maximum distance of 252,752 miles from Earth.



This surpasses the previous record set by Apollo 13 in 1970 by about 4,102 miles. pic.twitter.com/DbLFvvdEfT — NASA (@NASA) April 6, 2026

«Εκείνη την εποχή, πριν από 55 χρόνια, οι Λόβελ, Σουίγκερτ και Χάιζ πέταξαν 248.655 νόμιμα μίλια μακριά από τη Γη».

«Σήμερα, για όλη την ανθρωπότητα, ξεπερνάτε αυτό το όριο».

Το Apollo 13 ταξίδεψε 248.655 μίλια μακριά από τη Γη το 1970. Το Artemis II έφτασε φτάσει σε μέγιστη απόσταση περίπου 252.760 μιλίων, ξεπερνώντας τελικά αυτό το ρεκόρ κατά περίπου 4.105 μίλια.

Πηγή: cnn.gr