Ένα σπάνιο φαινόμενο κατέγραψαν οι κάμερες του διαστημοπλοίου Orion της NASA, καθώς η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο, «κρύβοντάς» τον για λίγα λεπτά, στη διάρκεια της αποστολής Artemis II.

Το timelapse βίντεο δείχνει τη Σελήνη να καλύπτει σταδιακά τον ηλιακό δίσκο, πριν ο Ήλιος επανεμφανιστεί πίσω από το φεγγάρι. Το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο προσέφερε στο πλήρωμα μια μοναδική εικόνα του διαστήματος, απαλλαγμένη από το έντονο φως του Ήλιου.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το κέντρο ελέγχου της αποστολής ανέφερε ότι ένα φωτεινό σημείο που διακρινόταν στο βάθος της εικόνας ήταν ο πλανήτης Αφροδίτη.

Σύμφωνα με τη NASA, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II ταξίδεψαν βαθύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν, περνώντας από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Η πορεία αυτή τους έδωσε τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την επιφάνεια του φεγγαριού υπό συνθήκες έντονης κοσμικής ακτινοβολίας.

Η αποστολή Artemis II, που εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου, αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά την εποχή του Apollo και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες, με το πλήρωμα να πραγματοποιεί ένα ταχύ ταξίδι γύρω από το φεγγάρι και πίσω στη Γη.

Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Πηγή: ΕΡΤ