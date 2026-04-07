Οι αστροναύτες της διαστημικής αποστολής Artemis έζησαν μια συγκινητική στιγμή, καθώς ονόμασαν έναν κρατήρα προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν.

«Είναι ένα φωτεινό σημείο στη Σελήνη. Και θα θέλαμε να το ονομάσουμε Κάρολ», ανέφερε ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν σε ζωντανή μετάδοση. Ο κρατήρας μπορεί να φανεί «σε συγκεκριμένες ώρες της διέλευσης της Σελήνης γύρω από τη Γη», πρόσθεσε.

Καθώς ο Γουάιζμαν και τα υπόλοιπα μέλη της ιστορικής αποστολής σκούπιζαν τα δάκρυά τους, οι τέσσερις αστροναύτες ενώθηκαν σε μια σιωπηλή, «αιωρούμενη» αγκαλιά. Η Κάρολ Τέιλορ Γουάιζμαν πέθανε από καρκίνο το 2020 και ο Ριντ Γουάιζμαν, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, μεγαλώνει μόνος του τις δύο κόρες τους από τότε.

Το πλήρωμα του Artemis II βάφτισε έναν άλλο κρατήρα «Ακεραιότητα», με το όνομα που έχουν δώσει στο διαστημόπλοιό τους.

Οι τέσσερις αστροναύτες έγιναν ήδη οι άνθρωποι που ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο, καθώς προετοιμάζονταν να δουν περιοχές της Σελήνης που δεν είχαν ξαναδεί με γυμνό μάτι, ως μέρος της ιστορικής σεληνιακής πτήσης της NASA.

«Το πιο σημαντικό είναι να επιλέξουμε αυτή τη στιγμή για να αμφισβητήσουμε αυτή τη γενιά και την επόμενη, για να βεβαιωθούμε ότι αυτό το ρεκόρ δεν θα είναι μακροχρόνιο», είπε ο Χάνσεν.

Πηγή: naftemporiki