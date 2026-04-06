ΟΑμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε τη Δευτέρα ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει θέσει για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν είναι οριστική, προσθέτοντας ότι η πρόταση της Τεχεράνης είναι σημαντική αλλά όχι αρκετά καλή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου είναι «σημαντική, ένα πολύ σημαντικό βήμα», αλλά «δεν είναι αρκετά καλή».

«Διαπραγματεύονται τώρα και έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του Λευκού Οίκου Easter Egg Roll, όπου επανέλαβε ότι η ηγεσία του Ιράν είναι πλέον «πολύ πιο λογική».

«Το πρώτο καθεστώς απομακρύνθηκε, το δεύτερο καθεστώς απομακρύνθηκε. Τώρα η τρίτη ομάδα ανθρώπων με την οποία έχουμε να κάνουμε δεν είναι τόσο ριζοσπαστικοποιημένη και πιστεύουμε ότι είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο έξυπνη», είπε.

Το σχέδιο εκεχειρίας εστάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αργά την Κυριακή και θεωρείται μια ύστατη προσπάθεια να αποτραπούν μαζικά πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές, τα οποία ο Τραμπ έχει απειλήσει με επιθέσεις εάν παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ.

Υπογράμμισε επίσης ότι το ζήτημα του πολέμου αφορά ένα βασικό σημείο: ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Διαβάστε επίσης: Απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία - Ζητά οριστικό τερματισμό του πολέμου

.@POTUS: "Iran cannot have a nuclear weapon... They just don't want to say 'uncle.' They don't want to cry, as the expression goes, 'uncle' — but they will. And if they don't, they'll have no bridges. They'll have no power plants. They'll have no anything." pic.twitter.com/seK98WEXkp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι διαθέτει ακόμη «χειρότερες» επιλογές πέρα από προηγούμενες απειλές για βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων και γεφυρών, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Δεν θα έχουν γέφυρες, δεν θα έχουν εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, δεν θα έχουν τίποτα. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι χειρότερα από αυτά τα δύο», δήλωσε

Παράλληλα, ανέφερε πως, αν είχε την επιλογή, «θα έπαιρνε το πετρέλαιο».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός λαός θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και ότι επιθυμεί να τον δει «ευχαριστημένο».

Ερωτηθείς για την κατάσταση των δύο Αμερικανών πιλότων που διασώθηκαν από το Ιράν, απάντησε ότι «είναι και οι δύο καλά».

Τόνισε επίσης ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ γρήγορα», εάν η ιρανική κυβέρνηση κάνει «αυτά που πρέπει».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι εξοργισμένος με την ιρανική κυβέρνηση και προειδοποίησε ότι «θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα».

Ερωτηθείς γιατί χρησιμοποίησε βωμολοχίες σε πρόσφατη ανάρτησή του σχετικά με το Ιράν και το Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «απλώς για να περάσω το μήνυμά μου, νομίζω ότι το έχετε ξανακούσει».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από έντονες αντιδράσεις για τη γλώσσα που χρησιμοποίησε σε ανάρτηση με απειλές προς το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή του δήλωση ότι οι ΗΠΑ έστειλαν όπλα σε διαδηλωτές στο Ιράν μέσω των Κούρδων, αλλά τα κράτησαν οι ίδιοι, υποστήριξε ότι «τα όπλα προορίζονταν να πάνε σε διαδηλωτές, αλλά μια συγκεκριμένη ομάδα τα κράτησε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη «ισοπεδώσει» το Ιράν, ωστόσο όταν ρωτήθηκε γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος, απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση.

«Είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν μπορούν να αντεπιτεθούν. Δεν έχουν δυνατότητες. Δηλαδή, έχουν απομείνει κάποιοι πύραυλοι, κάποια drones, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν καμία δυνατότητα», δήλωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους την περασμένη εβδομάδα ως «ένα τυχερό χτύπημα».

Διαβάστε επίσης: Λευκός Οίκος:Επιβεβαίωσε την ύπαρξη πρότασης εκεχειρίας-«Ο Τραμπ δεν εγκρίνει»

Ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η σύγκρουση «θα τελειώσει γρήγορα».

Αναφερθείς στην ηγεσία του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι έχει συντελεστεί «πλήρης αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν», ενώ επιχείρησε να αναδείξει τη σημασία των αλλαγών που έχουν επιφέρει τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά της ιρανικής κυβέρνησης.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε: «Δεν μπορείς να βάλεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών».

«Ήταν τρελοί. Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε τώρα εκ μέρους του Ιράν είναι πολύ πιο λογικοί», σημείωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται θετικά και ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη ενεργεί «καλή τη πίστει».

Κάνοντας αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ δήλωσε, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ,: ««Δεν θέλουμε έναν ακόμη Νέβιλ Τσάμπερλεν, συμφωνούμε;»

«Οι επιθέσεις σε δομές δεν συνιστούν εγκλήματα πολέμου γιατί είναι ζώα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς πώς τα πλήγματα σε ιρανικές υποδομές δεν συνιστούν έγκλημα πολέμου, απάντησε: «Γιατί είναι ζώα».

Υποστήριξε ότι το Ιράν «θα ήθελε εκεχειρία επειδή έχει ισοπεδωθείι», προσθέτοντας ότι «τους έχω δώσει ευκαιρίες και δεν τις αξιοποίησαν».

Ανέφερε επίσης ότι στις επαφές συμμετέχουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ σημείωσε ότι ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, «θα μπορούσε» να συμμετάσχει σε δια ζώσης συνάντηση για τη διαπραγμάτευση τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο αυτό.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι έχει επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν και ότι η νέα ηγεσία είναι «πιο μετριοπαθής».

Τέλος, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις αντιδράσεις σχετικά με το ενδεχόμενο στοχοποίησης πολιτικών υποδομών.

