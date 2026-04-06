Η Τεχεράνη φαίνεται να απορρίπτει μια πρόταση εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Με την απάντησή του - που μεταφέρθηκε στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων μερών - το Ιράν δίνει έμφαση στην ανάγκη οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία απαντά θέτοντας δέκα ρήτρες, όπως το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολο για ασφαλή διέλευση των Στενών του Χορμούζ, άρση κυρώσεων και ανοικοδόμηση.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ιράν και ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σχέδιο που εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στις δύο εμπόλεμες χώρες.

«Ο πόλεμος θα συνεχίσει για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού δήλωσε σήμερα πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται «για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο», τη στιγμή που οι χώρες προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Ο εχθρός πρέπει σίγουρα να μετανιώσει (για την έναρξη των εχθροπραξιών), προκειμένου έπειτα από αυτή τη σύρραξη να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την ασφάλεια και να αποφύγουμε έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ