Το πετροχημικό σύμπλεγμα Μαρντάστ του Ιράν δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια ακόμη επίθεση με στόχο πετροχημικές εγκαταστάσεις του Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση τέθηκε υπό έλεγχο και δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές.

Νωρίτερα σήμερα, ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το πετροχημικό σύμπλεγμα του South Pars -το μεγαλύτερο του Ιράν- στην Ασαλούγιε. «Ο ισραηλινός στρατός έπληξε με ισχύ το μεγαλύτερο πετροχημικό συγκρότημα του Ιράν, που βρίσκεται στην Ασαλούγιε, έναν βασικό στόχο που αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της πετροχημικής παραγωγής της χώρας», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ίσραελ Κατς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

