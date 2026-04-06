Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ όπως επίσης και την εξέδρα εξόρυξης Shivash στην Μαύρη Θάλασσα κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία κατά την διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Κιέβου.

Η επίθεση είχε ως στόχο την φρεγάτα ‘Ναύαρχος Μακάροφ’, δήλωσε ο διοικητής των εν λόγω δυνάμεων Ρόμπερτ Μπρόβντι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, επισημαίνοντας ότι η φρεγάτα φέρει πυραύλους Kalibr.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «ο βαθμός των ζημιών που προκλήθηκαν προσδιορίζεται από την υπηρεσία κατασκοπείας»





Ukrainian forces strike a Kalibr missile carrier in Novorossiysk



Drones targeted the Russian frigate Admiral Grigorovich in the port, according to UAV forces commander Robert Brovdi.



Strikes were also reported on the Sheskharis oil terminal and the Sivash drilling platform. pic.twitter.com/qcEjyLP5Qw — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026

Οι ρωσικές αρχές αναφέρθηκαν στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ και άλλες πόλεις της περιοχής Κρασνοντάρ , η οποία άρχισε χθες Κυριακή και συνεχίσθηκε σχεδόν για ένα εικοσιτετράωρο.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Κρανσοντάρ Βενιαμίν Κντράτιεφ δεν αναφέρθηκε ευθέως στην επίθεση στο λιμάνι, αλλά είπε ότι θραύσματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών «εντοπίσθηκαν στους χώρους αρκετών επιχειρήσεων».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ