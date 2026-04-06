Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι αν και δεν υπάρχουν ακόμη καταληκτικά αποδεικτικά στοιχεία, είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αποδείξεις ότι η Ουκρανία είχε τοποθετήσει τα εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά στον αγωγό αερίου στη Σερβία που μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Ουγγαρία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν --που αντιμετωπίζει μια δύσκολη αναμέτρηση για την επανεκλογή του την Κυριακή-- συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο αμύνης χθες Κυριακή αφότου βρέθηκαν εκρηκτικά κοντά στον αγωγό TurkStream στη Σερβία.

Ο Όρμπαν είπε πως η Ουκρανία προσπάθησε επί χρόνια να αποκόψει την Ευρώπη από τη ρωσική ενέργεια, αν και δεν επέρριψε ευθέως την ευθύνη στο Κίεβο για το συμβάν. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσής του με τα εκρηκτικά.

«Η κατάσταση είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνη. Πρόκειται για μια ενεργειακή αρτηρία κρίσιμης σημασίας, η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή κάτω από πολύ ισχυρή πίεση. Και πριν από αυτό όπως ξέρουμε το καθεστώς του Κιέβου είχε εμπλακεί ευθέως σε τέτοιες πράξεις δολιοφθοράς ενεργειακών υποδομών κρίσιμης σημασίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Είναι πολύ πιθανό ενδείξεις για την εμπλοκή του καθεστώτος του Κιέβου να βρεθούν επίσης αυτήν τη φορά», πρόσθεσε, λέγοντας πως η Μόσχα ελπίζει ότι η Βουδαπέστη και το Βελιγράδι θα ενεργήσουν προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την απειλή.

«Ελπίζουμε επίσης ότι, κατά τις πρόσφατες συνομιλίες που ο (Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ) Ζελένσκι είχε στην Άγκυρα, ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου ενημερώθηκε ότι τέτοιες επιθετικές ενέργειες εναντίον των υποδομών των αγωγών South Stream και Blue Stream είναι απαράδεκτες», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ