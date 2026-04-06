Το Ιράν έχει διαμορφώσει τις θέσεις και τις απαιτήσεις του ως απάντηση σε πρόσφατες προτάσεις για κατάπαυση πυρός που διαβιβάστηκαν μέσω μεσαζόντων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις είναι «ασύμβατες με τελεσίγραφα και απειλές ότι θα διαπραχθούν εγκλήματα πολέμου».

Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε πως η Τεχεράνη έχει μια σειρά απαιτήσεων στη βάση των εθνικών συμφερόντων της οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί μέσω ενδιάμεσων διαύλων, προσθέτοντας πως αξιώσεις που διατύπωσαν νωρίτερα οι ΗΠΑ όπως το σχέδιο 15 σημείων απορρίφθηκαν ως «υπερβολικές».

«Το Ιράν δεν διστάζει να εκφράσει σαφώς τι θεωρεί θεμιτές απαιτήσεις και το να το κάνει δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη συμβιβασμού, αλλά μάλλον ως αντανάκλαση της αυτοπεποίθησής του στην υπεράσπιση των θέσεών του», είπε ο Μπαγαεΐ σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχουμε διατυπώσει τις δικές μας απαντήσεις» και θα ανακοινώσουμε [θα ανακοινώσουν] λεπτομέρειες, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση Ιρανού δημοσιογράφου σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ