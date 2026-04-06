Μετά από πέντε εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τονίζει ότι η κλιμάκωση δεν θα φέρει ειρήνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσο τέλος στις ιρανικές επιθέσεις και αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Μας μεταφέρει ο Γιώργος Συριόπουλος.

Αυτούσια η δήλωση του Αντόνιο Κόστα:

«Μετά από πέντε εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι σαφές ότι μόνο μια διπλωματική λύση μπορεί να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης.

Κάθε στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, ιδίως ενεργειακών εγκαταστάσεων, είναι παράνομη και απαράδεκτη. Αυτό ισχύει για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και ισχύει παντού. Ο ιρανικός άμαχος πληθυσμός είναι το κύριο θύμα του ιρανικού καθεστώτος και θα ήταν και το κύριο θύμα μιας περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.





After five weeks of war in the Middle East, it is clear that only a diplomatic solution will settle its root causes.



Any targeting of civilian infrastructure, namely energy facilities, is illegal and unacceptable. This applies to Russia’s war in Ukraine and it applies… — António Costa (@eucopresident) April 6, 2026

Όπως υπογράμμισα στην πρόσφατη τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ιράν, Δρ Πεζεσκιάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ιράν να τερματίσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον χωρών της περιοχής και να επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση δεν θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. Μόνο οι διαπραγματεύσεις μπορούν να το πετύχουν, ιδίως οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των περιφερειακών εταίρων».



Πηγή: ertnews.gr