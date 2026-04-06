H πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ιρανό ηγέτη και ενδεχομένως να έχει ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της πρόσφατης απειλής του Αμερικανού προέδρου να βομβαρδίσει κάθε ιρανικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα σχόλια της Τακαΐτσι ήρθαν καθώς ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης (7/4), ένα στρατηγικό σημείο μέσω του οποίου η Ιαπωνία προμηθεύεται περισσότερο από το 90% του πετρελαίου της, αναφέρει το Bloomberg.

«Προετοιμαζόμαστε επί του παρόντος για συνομιλίες σε επίπεδο ηγεσίας», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι τη Δευτέρα (6/4), αναφερόμενη στις συνομιλίες με το Ιράν, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνόδου. «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε μια διέξοδο από αυτή την κατάσταση και να επιστρέψουμε στην ειρήνη».

Παραμένει ασαφές εάν η Ιαπωνία μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των εντάσεων ή ακόμα και να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο, αλλά η χώρα έχει έννομο συμφέρον να διατηρήσει μια σχέση συνεργασίας με μια χώρα που ελέγχει επί του παρόντος τα Στενά του Ορμούζ.

Δύο ιαπωνικά πλοία έχουν περάσει με επιτυχία από την πλωτή οδό τις τελευταίες ημέρες, τα πρώτα μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. H Τακαΐτσι δήλωσε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση βρισκόταν σε στενή επαφή με τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών εταιρειών, και τους είχε παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται με κάθε εταιρεία.

Ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι είχε συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε πρέσβης στην Ιαπωνία. Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui OSK Lines επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένα δεξαμενόπλοιο LNG στο οποίο κατέχει μερίδιο είχε περάσει από το στενό. Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, που ανήκει σε θυγατρική της εταιρείας, αναχώρησε από το στενό το Σάββατο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

