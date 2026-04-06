Η παροχή φυσικού αερίου αποκαταστάθηκε στην Τεχεράνη μετά τη διακοπή της σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας του Ιράν ύστερα από πλήγμα σε υποδομή φυσικού αερίου σε ένα πανεπιστήμιο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Από τα πλήγματα, τα οποία είχαν σημειωθεί νωρίς σήμερα το πρωί, επλήγη κυρίως θέση μείωσης της πίεσης που συνδέεται με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ, προκαλώντας μεγάλη διαρροή φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Irib, το οποίο αναφέρθηκε σε "επίθεση που διεξήχθη από τους αμερικανοσιωνιστές".

Το Irib πρόσθεσε αργότερα ότι το πρόβλημα είχε "επιλυθεί" και ότι η παροχή φυσικού αερίου ξανάρχισε.

Εκτός από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, από την επίθεση επλήγησαν επίσης κέντρα δεδομένων του πανεπιστημίου, στο οποίο στεγάζεται η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) του Ιράν, όπως και άλλες υπηρεσίες, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις, με λυγισμένα σίδερα και διασκορπισμένα συντρίμμια, όπως και δομές που έχουν υποστεί ζημιές σε όλη τη ζώνη.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ