Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν, επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ προκειμένου να αποφευχθεί το νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις και καταστρέφει χωριά, να μετατραπεί σε νέα Γάζα, η οποία ισοπεδώθηκε από τον πόλεμο.

"Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ ίσως να επιθυμεί να κάνει τον νότιο Λίβανο σαν τη Γάζα (...) η Γάζα καταστράφηκε, υπήρξαν εκεί περισσότεροι από 70.000 νεκροί και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να διαπραγματευθούν", σημείωσε ο Αούν.

"Γιατί να μην διαπραγματευθούμε για να αποφύγουμε αυτές τις τραγωδίες (...) να σώσουμε όσα σπίτια απομένουν που δεν έχουν καταστραφεί ακόμη;", διερωτήθηκε.

Διαβάστε επίσης: «Κρυβόταν 48 ώρες στα βουνά ο πιλότος του F-15» -Το κόλπο παραπλάνησης της CIA

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ