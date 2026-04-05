Το Ιράν απέρριψε ως «απελπισμένο και νευρικό» το τελεσίγραφο 48 ωρών του Ντόναλντ Τραμπ. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της Τεχεράνης απάντησε στις απειλές του Αμερικανού προέδρου να καταστρέψει τις ζωτικής σημασίας υποδομές της χώρας, εάν δεν αποδεχθεί συμφωνία ειρήνης εντός 48 ωρών.

Συγκεκριμένα, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί Αλιαμπαντί, σε ανακοίνωση από το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια, χαρακτήρισε την απειλή του Αμερικανού προέδρου ως «απελπισμένη, νευρική, ανισόρροπη και ανόητη ενέργεια».

Ο Τραμπ είχε γράψει νωρίτερα στο Truth Social: «Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν 10 ημέρες για να ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ;». «Ο χρόνος τελειώνει - σε 48 ώρες θα ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους».

Και η αντίδραση του Αλιαμπαντί κατέληξε ως εξής: «Η απλή σημασία αυτού του μηνύματος είναι ότι οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για εσάς».

