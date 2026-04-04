Ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισήλθαν στο Ιράν το βράδυ της Παρασκευής (3/4) για να διασώσουν τον Αμερικανό πιλότο που αγνοείται ύστερα από τη κατάρριψη του αεροσκάφους του από την Τεχεράνη.

Αυτό αποκαλύπτει η Telegraph με την πληροφορία να μην επιβεβαιώνεται επίσημα.

Σύμφωνα με άλλες πηγές ομάδα αλεξιπτωτιστών βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας ώστε εάν ο στόχος διάσωσης βρίσκεται σε περιοχή απρόσιτη για ελικόπτερο, να ξεκινήσουν επιχείρηση στο έδαφος.

Μόλις φτάσουν στο έδαφος, οι αλεξιπτωτιστές στοχεύουν να επικοινωνήσουν με το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος, να παράσχουν ιατρική βοήθεια εάν χρειαστεί, να αποφύγουν ή να συγκρατήσουν τον εχθρό και να φτάσουν σε μια τοποθεσία όπου μπορούν να διασωθούν.

Το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό F-15 πάνω από τον εναέριο χώρο του, το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος που καταστράφηκε από εχθρικά πυρά από την έναρξη του πολέμου.

Δύο μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν, σύμφωνα με αναφορές, πυροδοτώντας έναν αγώνα δρόμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για να βρουν τους Αμερικανούς αεροπόρους.

Ένας διασώθηκε σε μια επιχείρηση που περιελάμβανε δύο αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα και αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Και τα δύο ελικόπτερα χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά αλλά προσγειώθηκαν με ασφάλεια, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες τοπικών πολιτοφυλακών που πραγματοποιούσαν επιχείρηση έρευνας.

Μάλιστα οι ιρανικές Αρχές προσέφεραν αμοιβή 60.000 δολαρίων για τη σύλληψή του.

Πηγή: cnn.gr