Δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν και τον Κόλπο, δήλωσαν χθες Παρασκευή Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι, με τους δύο πιλότους να έχουν διασωθεί και τον τρίτο να αγνοείται και να τον αναζητούν οι ιρανικές και οι αμερικανικές δυνάμεις.

Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη που πετούν στον εναέριο χώρο του Ιράν, παρά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τους οποίους οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήρη έλεγχο των ιρανικών αιθέρων.

Το πρώτο αεροσκάφος, ένα F-15, καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, το αεροσκάφος καταστράφηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι εφημερίδες New York Times και Washington Post αναφέρουν ότι έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα φωτογραφιών και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιρανικό Τύπο και τα οποία δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από την περιοχή που σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες που δείχνουν συντρίμμια του αεροσκάφους και υποσχέθηκε «γενναία αμοιβή» για όσους παραδώσουν τους πιλότους.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος, ένα A-10 Warthog, επλήγη από ιρανικά πυρά και συνετρίβη στο Κουβέιτ, με τον πιλότο του να ενεργοποιεί το εκτινασσόμενο κάθισμα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Δύο ελικόπτερα Blackhawk συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας του αγνοούμενου πιλότου, ο οποίος, αφού το αεροσκάφος του επλήγη από ιρανικά πυρά, κατάφερε να βγει από τον ιρανικό εναέριο χώρο, σημείωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι Ιρανοί, οι οποίοι εδώ και εβδομάδες γίνονται στόχος σφοδρών βομβαρδισμών από αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη, ανήρτησαν μηνύματα με τα οποία πανηγυρίζουν τις καταρρίψεις των αεροσκαφών. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έγραψε στο X ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ «υποβαθμίστηκε από αλλαγή καθεστώτος» σε ένα κυνήγι των πιλότων τους.

Σε σύντομη τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα αλλάξει «απολύτως τίποτα» στις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Μέχρι στιγμής 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Centcom.

Καμία ένδειξη ότι οδεύουμε προς τερματισμό του πολέμου

Η προοπτική ότι ένας Αμερικανός στρατιωτικός είναι ζωντανός και καταδιώκεται μέσα στο Ιράν αυξάνει το διακύβευμα για την Ουάσινγκτον σε μια σύγκρουση η οποία δεν έχει τη στήριξη μεγάλου μέρους των Αμερικανών και την ώρα που δεν διαφαίνεται επικείμενο τέλος.

Το Ιράν δήλωσε επισήμως στους διαπραγματευτές ότι δεν είναι έτοιμο να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες και οι προσπάθειες για εκεχειρία, των οποίων ηγείται το Πακιστάν, φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ανέφερε χθες η Wall Street Journal.

Το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και των χωρών του Κόλπου.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό προειδοποίησε ότι το Ιράν και συμμαχικές του ένοπλες ομάδες ενδέχεται να στοχοποιήσουν πανεπιστήμια στον Λίβανο και προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να φύγουν όσο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες οι εμπορικές πτήσεις.

Χθες Παρασκευή, καθώς ο Τραμπ απειλούσε να χτυπήσει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, η Τεχεράνη έπληξε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, υπογραμμίζοντας την ευαλωτότητα των κρατών του Κόλπου που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μονάδες αφαλάτωσης για πόσιμο νερό.

Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι το διυλιστήριό της στη Μίνα αλ-Αχμάντι επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ένας Αιγύπτιος σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον του συγκροτήματος παραγωγής φυσικού αερίου Χαμπσάν, στο Αμπού Ντάμπι.

Στο Μπαχρέιν τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ιρανικών drones, σύμφωνα με τις αρχές.

Στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει σφοδρούς βομβαρδισμούς αλλά και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας με στόχο να εξαλείψει τη Χεζμπολάχ, μια γέφυρα στα ανατολικά καταστράφηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Παράλληλα τρεις κυανόκρανοι τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας σε έκρηξη, άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης.

Στο Ισραήλ συντρίμμια πυραύλων έπεσαν χθες κοντά στο λιμάνι της Χάιφα, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Εξάλλου σήμερα τα ξημερώματα ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από σπασμένα γυαλιά σε προάστιο του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ