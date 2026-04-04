Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα του.

Γύρω στις 03:30, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού. Την ίδια ώρα, ισραηλινά μαχητικά έπληξαν γέφυρα στον ανατολικό Λίβανο, που συνδέει τις πόλεις Σόχμορ και Μάσγαρα, στοχεύοντας –όπως είχαν προειδοποιήσει– στην αποτροπή μεταφοράς μαχητών και οπλισμού της οργάνωσης.

Παράλληλα, σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς εντοπίστηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτισή τους, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους πυραύλους έφεραν πυρομαχικά διασποράς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ωστόσο έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές σε προάστια του Τελ Αβίβ, καθώς και πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη Νεότ Χοβάβ, νότια της Μπέερ Σέβα.

Την ίδια ώρα, στο Ιράν, δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης το πρωί του Σαββάτου, σε περιοχή που είχε δεχθεί πλήγματα και την προηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εκρήξεις συνοδεύονταν από ήχους που παρέπεμπαν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

