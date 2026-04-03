Και δεύτερο μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στον Περσικό Κόλπο, γράφει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο πιλότος του μαχητικού διασώθηκε.

Η Τεχεράνη δήλωσε νωρίτερα ότι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος και η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή για τη σύλληψη των πιλότων. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από αυτό που παρουσίασε ως το αμερικανικό μαχητικό που καταρρίφθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ