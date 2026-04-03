Αμερικανός μέλος του πληρώματος διασώθηκε από αμερικανικές δυνάμεις μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους πάνω από το Ιράν, ανέφεραν σήμερα αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το CBS, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, δήλωσε πως αμερικανικές δυνάμεις διέσωσαν ένα μέλος του πληρώματος του καταρριφθέντος μαχητικού.

Δύο αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το αεροπλάνο ήταν ένα διθέσιο F-15E και ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ισραηλινός αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι ένα μέλος του αμερικανικού πληρώματος διασώθηκε, οι έρευνες συνεχίζονται για τον δεύτερο.

Η Τεχεράνη δήλωσε νωρίτερα ότι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος και η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή για τη σύλληψη των πιλότων. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από αυτό που παρουσίασε ως το αμερικανικό μαχητικό που καταρρίφθηκε.

U.S. Air Force HC-130J Combat King II search and rescue plane overflying an Iranian countryside at ultra-low altitude during the ongoing operation to evacuate two American crew-member of the downed F-15E Strike Eagle fighter jet. pic.twitter.com/CWc5SzokRT — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) April 3, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι χτενίζουν μια περιοχή κοντά στο σημείο όπου έπεσε το αεροπλάνο στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την οποία μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, το αεροσκάφος επλήγη ενώ πετούσε πάνω από το κεντρικό Ιράν πριν καταρριφθεί στη νοτιοδυτική επαρχία Κογιλουγέ και Μπογέρ Αχμάντ.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας αυτής δήλωσε ότι όποιος συλλάβει ή σκοτώσει το πλήρωμα «θα λάβει ιδιαίτερη ανταμοιβή», σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι αμερικανικά ελικόπτερα πετούσαν χαμηλά σε φαινομενικά αποστολές έρευνας και κατέγραφαν βίντεο με κατοίκους να πυροβολούν εναντίον τους.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι το καταρριφθέν αεροσκάφος ήταν ένα μονοθέσιο F-35.

Το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Η απώλεια υπογραμμίζει τον κίνδυνο που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη πάνω από το Ιράν, παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγσκεθ ότι οι δυνάμεις τους έχουν τον πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου.

Πηγή: skai.gr