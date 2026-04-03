Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι μαχητικό τους αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν καθώς Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του πληρώματος.

Η πληροφορίας μεταδόθηκε από το Reuters και τους New York Times,, ενώ η Wall Street Journal αναφέρει παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης.

Το Ιράν ισχυρίστηκε νωρίτερα ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό F-35, αν και η Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ είχε διαψεύσει την είδηση, αναφέροντας ότι η Τεχεράνη «έχει διατυπώσει τον ίδιο ψευδή ισχυρισμό τουλάχιστον έξι φορές».

Παρόλα αυτά, το τοπικό κανάλι της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ότι ένας Αμερικανός πιλότος μαχητικού αεροσκάφους εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος του πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν.

Ο παρουσιαστής του καναλιού στην επαρχία Κοχκιλούγιε και Μπογιέρ-Αχμάντ του Ιράν διάβασε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Αν συλλάβετε τον εχθρικό πιλότο ή τους πιλότους ζωντανούς και τους παραδώσετε στην αστυνομία, θα λάβετε ένα πολύτιμο έπαθλο».

Το ίδιο κανάλι αρχικά προέτρεψε τους τηλεθεατές του, αν έβλεπαν Αμερικανούς, να «τους πυροβολήσουν μόλις τους δουν», αλλά στη συνέχεια άλλαξε τις οδηγίες του ζητώντας συνεργασία, βάσει δήλωσης της αστυνομίας.

Η επαρχία Κοχκιλούγιε και Μπογιέρ-Αχμάντ είναι μια έντονα αγροτική περιοχή, που βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν βγαίνει στην τηλεόραση προτρέποντας το κοινό να κυνηγήσει έναν ύποπτο καταρριφθέντα πιλότο, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στα διεθνή μέσα υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για την Μέση Ανατολή δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα μαχητικό F-35 πάνω από τον ιρανικό εναέριο χώρο με ένα νέο, προηγμένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ωστόσο, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες είπαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνουν απομεινάρια ενός F-15.

Οι Φρουροί ισχυρίστηκαν τον Μάρτιο ότι ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 «χτυπήθηκε και υπέστη σοβαρές ζημιές στον ουρανό πάνω από το κεντρικό Ιράν», αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου που μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν την κατάρριψη ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Πηγή: ΕΡΤ