Μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars την Παρασκευή (03/04) ότι η Τεχεράνη είχε απορρίψει μια πρόταση των ΗΠΑ για 48ωρη κατάπαυση του πυρός.

Η πηγή ανέφερε ότι η πρόταση υποβλήθηκε την Τετάρτη μέσω μιας άλλης χώρας, η οποία δεν κατονομάστηκε.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, δημοσίευμα της Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι οι προσπάθειες χωρών της περιοχής, με επικεφαλής το Πακιστάν, για επίτευξη εκεχειρίας έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το δημοσίευμα, το Ιράν έχει ενημερώσει επίσημα τους μεσολαβητές ότι δεν είναι διατεθειμένο να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες και ότι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ είναι απαράδεκτες.

Πηγή: ΑΠΕ