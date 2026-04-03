Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που έχει μαζί του σήμερα ότι η Τουρκία συνεχίζει τις επαφές με όλα τα μέρη για να σταματήσει η κλιμάκωση του πολέμου, ανακοίνωσε το γραφείο του Ερντογάν.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν ότι η Τουρκία δεν εγκρίνει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ούτε υποστηρίζει τα αντίποινα του Ιράν εναντίον των χωρών της περιοχής.



Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: Μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ