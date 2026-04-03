Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε «μεγάλης κλίμακας επιθέσεις» στην Τεχεράνη, μαζί με βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Εκτός από τις επιθέσεις στη Βηρυτό, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με στόχο τις υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη βόρεια Τεχεράνη.

Ο βομβαρδισμός έπληξε το βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας, όπου ήταν ορατό σύννεφο γκρίζου καπνού.

Πηγή: ΑΠΕ