Πλοίο ιαπωνικής ιδιοκτησίας που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο διέπλευσε το στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε σήμερα η συνιδιοκτήτρια εταιρία Mitsui O.S.K. Lines -- είναι το πρώτο πλοίο που συνδέεται με την Ιαπωνία το οποίο διέπλευσε το στενό αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν.

Τα μέλη του πληρώματος του υπό παναμαϊκή σημαία πλοίου "SOHAR LNG" παραμένουν ασφαλή, δήλωσε στο Ρόιτερς εκπρόσωπος της Mitsui O.S.K. Lines, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει πότε διήλθε μέσω του στενού και αν είχαν απαιτηθεί διαπραγματεύσεις για να γίνει αυτό.

Η εφημερίδα Asahi μετέδωσε νωρίτερα την πληροφορία για τη διέλευση.

