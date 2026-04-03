Επισημαίνοντας τις δυσκολίες λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης συγκυρίας για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προχώρησε σε επίσημη δήλωση σχετικά με τον φετινό εορτασμό του Πάσχα, ανακοινώνοντας περιορισμούς στις θρησκευτικές τελετές.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, όπως τονίζεται, οι εορτασμοί πραγματοποιούνται υπό τη σκιά έντονου ανθρώπινου πόνου στους Αγίους Τόπους.

Το Πατριαρχείο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να διαφυλάξει τη χριστιανική παρουσία και την ιερότητα των τελετών, καθώς και το υφιστάμενο καθεστώς (Status Quo), το οποίο αποτελεί βασική εγγύηση για την ελευθερία της λατρείας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση στη Γάζα, με το Πατριαρχείο να εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον πόνο των κατοίκων και να καταγγέλλει επιθέσεις κατά αμάχων στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι περιορισμοί σε ιερούς χώρους, όπως το τέμενος Αλ Άκσα, επηρεάζουν τη θρησκευτική ζωή και τον πνευματικό δεσμό των πιστών με τους τόπους λατρείας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πατριαρχείο υπενθυμίζει το μήνυμα της πίστης και της ελπίδας, επικαλούμενο τον λόγο του Αποστόλου Παύλου περί συμμετοχής στον πόνο και τη δόξα.

Επισημαίνεται ότι, παρά τις δυσκολίες, το φως της ελπίδας παραμένει ζωντανό και καλεί τους πιστούς σε σταθερότητα και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στο πρακτικό σκέλος, ανακοινώνεται ότι οι λειτουργίες από την Κυριακή των Βαΐων έως και την Κυριακή του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός των ναών.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Πατριαρχείο, λαμβάνεται με σεβασμό προς τον ανθρώπινο πόνο αλλά και για τη διαφύλαξη της ιερότητας των ημερών.

Τέλος, το Πατριαρχείο επαναβεβαιώνει την προσήλωσή του στη διατήρηση του προσκυνηματικού καθεστώτος και απευθύνει προσευχή για επικράτηση δίκαιης ειρήνης, διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της Ιερουσαλήμ ως συμβόλου πίστης, αγάπης και ειρήνης για όλη την ανθρωπότητα.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἐπὶ τρίτον συνεχόμενον ἔτος, εἰς καιρούς κατὰ τούς ὁποίους ὁ ἀνθρώπινος πόνος βαρύνει λίαν τοὺς Ἁγίους Τόπους, τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐπαναβεβαιοῖ τὴν δέσμευσιν αὐτοῦ πρὸς τὴν πνευματικὴν καὶ ἱστορικὴν αὐτοῦ ἀποστολήν, τεθεμελιωμένην εἰς τὴν διατήρησιν τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας, εἰς τὴν διαφύλαξιν τῆς ἱερότητος τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν προστασίαν τοῦ ὑφισταμένου καθεστῶτος (Status Quo), τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ σταθερὰν ἐγγύησιν τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας καὶ τῆς συνεχιζομένης Χριστιανικῆς μαρτυρίας εἰς αὐτὴν τὴν εὐλογημένην γῆν. Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ, τὸ Πατριαρχεῖον ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἀφοσίωσις καὶ αἱ προσπάθειαι αὐτοῦ διὰ τὴν διασφάλισιν τῆς τελέσεως τῶν θρησκευτικῶν ἀκολουθιῶν εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ εἰς τοὺς καθωρισμένους χρόνους των, παρὰ τὰς δυσκόλους συνθήκας ἀποβλέπουν εἰς τὴν διατήρησιν τῶν δικαιωμάτων μας καὶ αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς τάξεως, καθὼς καὶ εἰς τὴν προστασίαν τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς τάξεως ἀπὸ κάθε παραβίασιν.

Τὸ Πατριαρχεῖον, συλλυπούμενον τούς κατοίκους τῆς Γάζης καὶ συμμετέχον εἰς τὸν πόνον αὐτῶν, ὁ ὁποῖος προσβάλλει τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν καὶ τὸ δικαίωμα εἰς τὴν ζωήν, θεωρεῖ ὅτι αἱ ἐπανειλημμέναι ἐπιθέσεις ἐποίκων κατὰ ἀμάχων καὶ τῶν περιουσιῶν αὐτῶν εἰς τὴν Δυτικὴν ὄχθην ἀποτελοῦν προέκτασιν τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου τούτου, ὁ ὁποῖος πλήττει τοὺς Ἁγίους Τόπους μας εἰς πλείονα τοῦ ἑνὸς σημεῖα. Τὸ Πατριαρχεῖον ἐπισημαίνει ὅτι τὸ κλείσιμον τοῦ Ἀλ Ἄκσα καὶ ἡ ἀποτροπὴ τῆς τελέσεως τῆς προσευχῆς τῶν πιστῶν ἐκεῖ, ὑπὸ τὰς παρούσας συνθήκας ἐπηρεάζουν τὴν θρησκευτικὴν ζωὴν καὶ τὸν πνευματικὸν δεσμὸν τῆς ἀνθρωπότητος μὲ τοὺς ἱερούς τόπους αὐτῆς.

Ἐν τοιαύταις θλίψεσιν καὶ περιστάσεσιν, τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπενθυμίζει τοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν» (Ρωμ. 8:17), μέ τήν πεποίθησιν ὅτι ὁ πόνος, ὅσον ἔντονος καί ἐάν εἶναι, δὲν ἀποσβεννύει τὸ φῶς τῆς ἐλπίδος εἰς τάς ψυχάς τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καλεῖ αὐτάς εἰς τὴν σταθερότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν προστασίαν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τῆς ἐμπιστευθείσης ἡμῖν ὡς θεϊκὸν δῶρον.

Ἀναλαμβάνον ταύτην τὴν πνευματικὴν εὐθύνην καὶ ὡς θεματοφύλαξ τῶν Χριστιανικῶν προσκυνημάτων καὶ προστάτης τῶν προσκυνηματικῶν ὁδῶν πρὸς τοὺς Ἁγίους Τόπους, τὸ Πατριαρχεῖον ἀνακοινώνει τὴν συνέχισιν τῆς δεσμεύσεώς του διὰ τὴ διατήρησιν τῆς θρησκευτικῆς του κληρονομιᾶς, καί ρυθμίζει τὰς τελετὰς τὰς ἀρχομένας ἀπὸ τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων ἕως τὴν Κυριακὴν τοῦ Πάσχα εἰς τόν ἀποκλειστικόν περιορισμόν αὐτῶν εἰς τὰς ἐντὸς τῶν Ναῶν θρησκευτικὰς ἀκολουθίας ἐξ αἰτίας τῆς σοβαρότητος καὶ τῆς δυσκολίας τῆς περιόδου αὐτῆς, σεβόμενον τὸν ἀνθρώπινον πόνον καὶ τὴν διαφύλαξιν τῆς ἱερότητος αὐτῶν τῶν εὐλογημένων ἡμερῶν.

Τὸ Πατριαρχεῖον ἐπιβεβαιώνει ἐπίσης τὴν ἀμετάθετον προσήλωσιν αὐτοῦ εἰς τὴν καθολικὴν διατήρησιν τοῦ Προσκυνηματικού Καθεστῶτος, τόσον ἱστορικῶς ὅσον καί νομικῶς, διασφαλίζον τὴν προστασίαν τῶν Ἁγίων Τόπων καὶ τὴ διαφύλαξιν τῶν καθιερωμένων θρησκευτικῶν δικαιωμάτων.

Ἀναπέμπομεν τὰς προσευχὰς Ἡμῶν, ὁμοῦ μετὰ τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν καὶ τῶν νεολαιῶν Ἡμῶν ὅπου κι’ ἂν οὗτοι εὑρίσκονται, ὥστε νὰ ἐπικρατήσῃ δικαία εἰρήνη εἰς τὴν γῆν ἡμῶν, νὰ διαφυλαχθῇ ἡ ἀξιοπρέπεια κάθε ἀνθρώπου καὶ ἡ Ἱερουσαλὴμ καί ὡς δηλοῖ ἡ ὀνομασία αὐτῆς ὡς πόλεως πίστεως, ἀγάπης και εἰρήνης νὰ παραμείνῃ ὄντως ζωντανὸς φάρος πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα