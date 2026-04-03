Οι λειτουργίες στο Ντουμπάι ακυρώθηκαν από σήμερα και μέχρι νεωτέρας «έπειτα από οδηγίες της κυβέρνησης», εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι δύο καθολικές εκκλησίες του εμιράτου στους ιστότοπούς τους αυτήν την εβδομάδα του Πάσχα των Καθολικών.

Η εκκλησία της Αγίας Μαρίας αποφάσισε να μην επιτρέψει καθόλου την είσοδο, όπως ανακάλυψαν πολλοί πιστοί που πήγαν για να παραστούν στη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής.

Ένα σημείωμα είχε αναρτηθεί στη μεταλλική πόρτα του ναού, το οποίο ενημέρωνε για «το κλείσιμο για όλους τους επισκέπτες, μέχρι νεωτέρας».

Ελλείψει κάτι καλύτερου, οι πιστοί προσεύχονται στο πεζοδρόμιο. Κόσμος έρχεται και φεύγει συνεχώς και πάντα υπάρχουν τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι μπροστά στα ψηλά τείχη του περίβολου.

Η Κάρεν και ο Χαν, ένα ζευγάρι από τις Φιλιππίνες ηλικίας 40 ετών, κατευθύνονται προς το όχημά τους. «Ο Θεός είναι παντού, όμως είχαμε ανάγκη να έρθουμε εδώ για να νιώσουμε μια ισχυρότερη σύνδεση», είπε η Κάρεν.

Το ζευγάρι σχεδιάζει να παρακολουθήσει από το σπίτι του τη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής, διαδικτυακά, καθώς ο ναός ανακοίνωσε πως θα προβληθεί στο Youtube.

Η λειτουργία ακυρώθηκε επίσης στην άλλη καθολική εκκλησία του Ντουμπάι, εκείνη του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. «Οι ενορίτες καλούνται να αποφεύγουν να πάνε στην εκκλησία, για την ασφάλειά τους», επισημαίνεται στον ιστότοπό της.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων διαπίστωσε πως η περιοχή είχε αποκλειστεί από δυνάμεις ασφαλείας.

Αυτός ο ναός βρίσκεται στο Τζεμπέλ Αλί, μια παραθαλάσσια ζώνη που έχει πολλές φορές πληγεί από πυραύλους και ντρόουν που το Ιράν εκτοξεύει καθημερινά εδώ και έναν μήνα εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο ως αντίποινα για την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση στο έδαφός του.

Πηγή: ΑΠΕ