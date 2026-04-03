Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε σήμερα τις «πολλαπλές επιθέσεις» με στόχο τις εγκαταστάσεις υγείας στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου εδώ και ένα μήνα, δηλώνοντας παράλληλα τη λύπη του που το Ινστιτούτο Παστέρ δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήσει.

Πλήγματα έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε αυτή τη σημαντική εγκατάσταση υγείας της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υγείας στο Ιράν.

«Πολλαπλές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων υγείας σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Τεχεράνη, την ιρανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Το Ινστιτούτο Παστέρ του Ιράν, που ανήκει στο Διεθνές Δίκτυο Παστέρ αλλά δεν έχει άμεση σχέση με το ομώνυμο ινστιτούτο του Παρισιού, «υπέστη σημαντικές ζημιές και δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητες υγειονομικής φροντίδας», δήλωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, πρόσθεσε, το κέντρο που ιδρύθηκε το 1920 «λειτουργεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα σε πολλούς τομείς ιατρικής έρευνας» και «διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία και την προώθηση της δημόσιας υγείας, κυρίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Το πλήγμα συνιστά «άμεση επίθεση κατά της διεθνούς υγειονομικής ασφάλειας», δήλωσε χθες η ιρανική κυβέρνηση.

Άλλα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, την Τρίτη, στοχοθέτησαν μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρίες του Ιράν, που παράγει φάρμακα για τον καρκίνο και αναισθητικά, σύμφωνα με την ιρανική κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ επιβεβαίωσε επίσης ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο Ντελαράμ Σινά υπέστη σημαντικές ζημιές την Κυριακή, ύστερα από αεροπορική επίθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τετάρτη να εντείνει την στρατιωτική του επίθεση και να οδηγήσει το Ιράν πίσω «στη λίθινη εποχή».

Οι επιθέσεις με στόχο εγκαταστάσεις υγείας συνιστούν «κόκκινη γραμμή του διεθνούς δικαίου» και θεωρούνται «έγκλημα πολέμου», αντέδρασε σήμερα μέσω Χ η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Με βάση τα τελευταία της στοιχεία, 307 εγκαταστάσεις υγείας και παροχής πρώτων βοηθειών υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο.

Διαβάστε επίσης: Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις σε πλήρη συντονισμό με τον Τραμπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP