Η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα κατά της Ουκρανίας «σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους κρουζ», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.

«Με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα απαντά στις προτάσεις από την πλευρά του Κιέβου περί κατάπαυσης πυρός το Πάσχα, με σκληρές επιθέσεις», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπούτσα, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, και δύο άλλοι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Ζίτομιρ (κέντρο) και στο Χάρκοβο, κοντά στην γραμμή του μετώπου στα ανατολικά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Αυτή η μεγάλη αεροπορική επίθεση, που συνιστά νέο κύμα επιδρομών στη διάρκεια της ημέρας, οδήγησε την ουκρανική εταιρία ενέργειας Ukrenergo να ανακοινώσει έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση «σε διάφορες περιοχές» της χώρας.

Ρωσικοί πύραυλοι και drones συνεχίζουν να απειλούν τη χώρα σήμερα το πρωί, όπως προειδοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP