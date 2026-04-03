Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε "προκλητικής ενέργειας" πριν από προβλεπόμενη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για χρήση βίας ώστε να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έκανε χθες, Πέμπτη, τη δήλωση αυτή και η ψηφοφορία προβλεπόταν αρχικά να διεξαχθεί σήμερα, προτού ανακοινωθεί ότι αναβάλλεται επ' αόριστον, σύμφωνα με το AFP.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδός για την παγκόσμια αγορά των υδρογονανθράκων έχει αποκλειστεί σχεδόν τελείως από το Ιράν σε αντίδραση στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που ξεκίνησαν εναντίον του εδάφους του από τις 28 Φεβρουαρίου.

"Ο κ. Αραγτσί υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια των επιτιθέμενων και των υποστηρικτών τους, μεταξύ άλλων και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όσον αφορά την κατάσταση στο Στενό του Χορμούζ, μόνο θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση", αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το σχέδιο απόφασης που υποβλήθηκε από το Μπαχρέιν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εδώ και δέκα ημέρες, γεγονός που αντανακλά τις διαφορές τους.

Το πιο πρόσφατο σχέδιο ψηφίσματος επιμένει στο γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα επέτρεπε σε κάθε κράτος ή κάθε συνασπισμό κρατών να χρησιμοποιήσουν "αμυντικά" μέσα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πλοίων. Ο όρος της αμυντικής εντολής απουσίαζε στην αρχή.

Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα είναι αρκετό για να πείσει τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες έχουν δικαίωμα άσκησης βέτο.

"Το Ιράν έκλεισε το στενό του Χορμούζ, εμποδίζοντας τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να περνούν και θέτοντας όρους για να επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων", κατήγγειλε χθες ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Γιάσεμ αλ Μπουντάιουι, εξ ονόματος αυτού του οργανισμού στον οποίο είναι μέλη η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν.

"Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τους θαλάσσιους διαδρόμους και να διασφαλίσει τη συνέχιση με κάθε ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας", επέμεινε ο ίδιος σε δηλώσεις που έκανε από τη Νέα Υόρκη, προτού ανακοινωθεί ότι αναβάλλεται η ψηφοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP