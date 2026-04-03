Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει πλήξει περισσότερους από 3.500 στόχους σε όλο τον Λίβανο στη διάρκεια του μήνα που πέρασε, αφότου οι δυνάμεις του ενεπλάκησαν εκ νέου σε ανοικτό πόλεμο με το σιιτικό λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχο του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στις 2 Μαρτίου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, για να εκδικηθεί τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικά πλήγματα μεγάλης κλίμακας σε όλο τον Λίβανο, ενώ πραγματοποιεί και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του που παρουσιάζει «τα στοιχεία για τη δραστηριότητα (των δυνάμεών του) στον Λίβανο στη διάρκεια του μήνα που πέρασε», ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι έπληξε «περισσότερους από 3.5000 στόχους».

Παράλληλα σημείωσε ότι «εξουδετέρωσε» περίπου 1.000 μαχητές της Χεζμπολάχ σε πλήγματα που είχαν στόχο, σύμφωνα με τον στρατό, «τρομοκρατικές υποδομές, αποθήκες όπλων, θέσεις εκτόξευσης και κέντρα διοίκησης και ελέγχου» που ανήκαν στη σιιτική οργάνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 3.900 έχουν τραυματιστεί από την αρχή του πολέμου. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 53 υγειονομικοί.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απείλησε χθες Πέμπτη τη Χεζμπολάχ ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» επειδή έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη διάρκεια του εβραϊκού Πάσχα, αφού η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για σειρά πληγμάτων εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Ο Κατς επανέλαβε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που μάχονται στον νότιο Λίβανο «θα καθαρίσουν την περιοχή από τη Χεζμπολάχ και τους υποστηρικτές της, θα διατηρήσουν παρουσία ως τον ποταμό Λιτάνι και θα εξαρθρώσουν τις στρατιωτικές ικανότητες της Χεζμπολάχ σε όλον τον Λίβανο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP