Το πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου είναι η βέλτιστη εδώ και 10 μήνες και αποκάλυψε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ματαίωσαν ρωσική επίθεση τον περασμένο μήνα.

«Η επίθεση που σχεδίαζαν για τον Μάρτιο⁠ ανακόπηκε από τις ενέργειες των δικών μας στρατιωτικών δυνάμεων. Για τον λόγο αυτόν οι Ρώσοι τώρα απλώς θα ενισχύσουν τις επιθετικές τους επιχειρήσεις», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόσθεσε ότι έχει προσκαλέσει τους αμερικανούς διαπραγματευτές να επισκεφθούν το Κίεβο κατά την διάρκεια online συνάντησης πριν από λίγες ημέρες και ότι «άκουσε θετικά μηνύματα» σε απάντηση της πρόσκλησής του.

«Συνολικά η γραμμή του μετώπου κρατά...η κατάσταση είναι πολύπλοκη, αλλά η καλύτερη εδώ και 10 μήνες», είπε παρουσιάζοντας στοιχεία των ουκρανικών και των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters