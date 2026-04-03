Φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας CMA CGM πέρασε χθες από το Στενό του Χορμούζ εξερχόμενο από τον Κόλπο εμφανίζοντας ως σήμα πλοήγησης ότι είναι γαλλικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου MarineTraffic.

Το πλοίο Kribi, με σημαία Μάλτας, διέσχισε το Στενό εκ δυσμών προς ανατολάς χθες το απόγευμα και αυτήν την στιγμή βρίσκεται ανοικτά του Μασκάτ συνεχίζοντας να εκπέμπει το σήμα «γαλλικής ιδιοκτησίας» αντί προορισμού.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν που πλοίο που ανήκει σε ευρωπαϊκό ναυτιλιακό όμιλο διασχίζει το Στενό του Χορμούζ που έχει παραλύσει.

Το Kribi έπλευσε βόρεια του νησιού Λαράκ, κοντά στις ιρανικές ακτές, σύμφωνα με τα στοιχεία ναυσιπλοΐας χρησιμοποιώντας μία διαδρομή που όπως φαίνεται είχε εγκριθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης οι οποίοι εφαρμόζουν σύστημα καταγραφής «εγκεκριμένων πλοίων».

Τα πλοία που χρησιμοποιούν αυτήν την διαδρομή καταβάλλουν μεγάλα ποσά στους Φρουρούς της Επανάστασης. Το νησί Λαράκ αποκαλείται «τα διόδια της Τεχεράνης» από την Lloyd's List Intelligence.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του MarineTraffic, τα ελάχιστα εμπορικά πλοία που έχουν διασχίσει το Στενό του Χορμούζ έχουν περάσει από το νησί Λαράκ.

Σε καιρό ειρήνης, περί το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά από το Στενό.

Στις αρχές του Μαρτίου, ορισμένα πλοία άρχισαν να παρουσιάζουν στα διακριτικά τους σχέση με την Κίνα κατά την διέλευση ή την στάση τους στην περιοχή του Κόλπου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, επρόκειτο για προληπτικό μέτρο για να μειωθεί ο κίνδυνος να γίνουν στόχος ιρανικών επιθέσεων.

Την Τρίτη, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι τρία κινεζικά πλοία διέσχισαν πρόσφατα το Στενό και εξέφρασε «ευγνωμοσύνη» προς τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP