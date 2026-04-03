Εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε αγροτικές περιοχές της Αυστραλίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν, που κάλεσε τους οδηγούς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ στις πόλεις για το σαββατοκύριακο του Πάσχα (σ.σ. των Καθολικών).

Ενώ πολλοί Αυστραλοί ετοιμάζονται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, εκατοντάδες πρατήρια στη χώρα δεν έχουν ντίζελ και περισσότερα από 100 δεν έχουν αποθέματα σε αμόλυβδη βενζίνη, σύμφωνα με τον υπουργό.

«Για τους Αυστραλούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο αυτό το σαββατοκύριακο, είναι φρόνιμο να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ στην πόλη για να βοηθήσουν τη χώρα εάν μπορούν, διότι οι ελλείψεις πλήττουν κυρίως τις αγροτικές περιοχές», δήλωσε ο Μπόουεν σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ.

Σε σπάνιο διάγγελμά του την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι η τιμή της βενζίνης καταγράφει ιστορικά ρεκόρ και ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι επόμενοι μήνες να είναι δύσκολοι.

Η Αυστραλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων. Το Στενό του Χορμούζ, από το οποίο διακινείται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, είναι ουσιαστικά αποκλεισμένο από το Ιράν από την αρχή των ισραηλινοαμερικανικών επιθέσεων κατά της χώρας στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον Μπόουεν, 50 φορτία καυσίμων βρίσκονται καθ’ οδόν προς την Αυστραλία και αναμένεται να εξασφαλίσουν την τροφοδοσία για τον Απρίλιο και τον Μάιο αλλά ο κίνδυνος ελλείψεων συνεχίζει να υπάρχει για τον Ιούνιο.

Σήμερα, 182 πρατήρια στη Νέα Νότια Ουαλία, τη μεγαλύτερη πολιτεία της χώρας, είχαν ελλείψεις σε ντίζελ και σε 48 είχαν εξαντληθεί εντελώς τα αποθέματα, δήλωσε ο Μπόουεν. Οι προμήθειες ντίζελ στην πολιτεία αυτή προορίζονται για τους αγρότες, πρόσθεσε.

Στην πολιτεία της Βικτόρια, 76 πρατήρια δεν είχαν ντίζελ και 37 είχαν έλλειψη σε αμόλυβδη βενζίνη, με αντίστοιχες ελλείψεις να καταγράφονται σε όλη τη χώρα.

Το σαββατοκύριακο του Πάσχα είναι τυπικά για την Αυστραλία μια από τις περιόδους με τις περισσότερες μετακινήσεις στη διάρκεια της χρονιάς. Το 2025, περισσότεροι από 4,5 εκατ. άνθρωποι εκτιμάται ότι ταξίδεψαν την περίοδο αυτή, δαπανώντας 11,1 δισεκ. δολάρια Αυστραλίας (7,67 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) στα ταξίδια τους, σύμφωνα με την εταιρία ερευνών Roy Morgan.

Ωστόσο πολλά σχέδια φέτος ανατράπηκαν από τον ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και τον αποκλεισμό στο Στενό του Χορμούζ.

Κάθε Πάσχα, η Έλσα Ούτσακ συνταξιούχος από το Σίδνεϊ, είναι μια από τους εκατομμύρια Αυστραλούς που εκμεταλλεύονται την τετραήμερη αργία για μια εκδρομή. Ωστόσο φέτος, ακύρωσε το ταξίδι που είχε προγραμματίσει με τον σύζυγό της.

«Συνήθως πάμε στην εξοχή, αλλά εξαιτίας της κατάστασης με τη βενζίνη, αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι φέτος», δήλωσε η 66χρονη Ούτσακ. Ένα μεγάλο ταξίδι θα είναι ακριβό και θα καταναλώσουμε καύσιμα που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν άνθρωποι που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δήλωσε.

«Είναι έξι ή επτά ώρα οδήγησης μέχρι την εξοχή…είναι ακριβό. Επίσης, πρέπει να το σκεφτούμε –οι εργαζόμενοι χρειάζονται τη βενζίνη τους, αλλά εμείς είμαστε συνταξιούχοι, μπορούμε να μείνουμε σπίτι», πρόσθεσε η ίδια. «Συνήθως πάμε με φίλους – όλοι το ακύρωσαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP - Reuters