Στη Βουλή βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την πρώτη ζητείται η άρση ασυλίας 11 βουλευτών. Η δεύτερη διαβιβάζεται με την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και φέρεται να αφορά σε πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την υφυπουργό του, της περιόδου 2021, για πράξεις και παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ απέπεμψε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ