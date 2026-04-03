Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απέπεμψε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, τον στρατηγό Ράντι Τζορτζ, καθώς και δύο άλλους στρατηγούς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου και πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο Τζορτζ «θα εγκαταλείψει τα καθήκοντα του 410υ αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού με άμεση ισχύ. Το υπουργείο Πολέμου είναι ευγνώμον στον στρατηγό Τζορτζ για τις δεκαετίες που υπηρέτησε το έθνος μας», έγραψε στο Χ ο Σον Παρνέλ εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο οποίος του ευχήθηκε «καλή συνταξιοδότηση».

Ο Παρνέλ δεν αναφέρθηκε στους λόγους της αιφνιδιαστικής αποχώρησης του Τζορτζ.

Το CBS News, το οποίο αποκάλυψε πρώτο την πληροφορία, επικαλέστηκε έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε πως ο Χέγκσεθ επιθυμεί να διορίσει στη θέση του Τζορτζ κάποιον που θα μπορεί να υλοποιήσει το όραμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και το δικό του για τον στρατό ξηράς.

O στρατηγός Ράντι Τζορτζ, απόφοιτος της φημισμένης στρατιωτικής ακαδημίας του Γουέστ Πόιντ ο οποίος υπηρέτησε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, διορίστηκε σε αυτή τη θέση το 2023, από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Πρόκειται για την αναγκαστική αποχώρηση ενός από τους πιο υψηλόβαθμους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Στις αρχές του 2025 ο Ρεπουμπλικάνος απέπεμψε χωρίς δικαιολογία τον Τσαρλς «CQ» Μπράουν, τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων τον οποίο αντικατέστησε με τον Νταν Κέιν.

Έκτοτε έχουν αναγκαστεί να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους οι επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού, του λιμενικού, της υπηρεσίας κατασκοπείας NSA και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την Washington Post και το CBS, μαζί με τον Τζορτζ αποπέμφθηκαν ο στρατηγός Ντέιβιντ Χοντν, όπως και ο υποστράτηγος Ουίλιαμ Γκριν Τζούνιορ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, έχει υποστηρίξει ότι απλώς επιλέγει τους επικεφαλής που θέλει για να διοικούν τον στρατό με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό παγκοσμίως.

Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν εκφράσει ανησυχία για την πιθανή πολιτικοποίηση του στρατού, ο οποίος παραδοσιακά τηρεί αποστάσεις από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ο Χέγκσεθ αποφάσισε επίσης πέρυσι να μειώσει τον αριθμό των πιο υψηλόβαθμων αξιωματικών στο σύνολο των ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP