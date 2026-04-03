Ο επικεφαλής της χούντας στη Μιανμάρ Μιν Αούνγκ Χλάινγκ εξελέγη σήμερα πρόεδρος από το κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να ηγείται της χώρας ως πολιτικός, αφού κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα πριν πέντε χρόνια.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ συγκέντρωσε τις ψήφους τουλάχιστον 293 βουλευτών από τους συνολικά 584, σύμφωνα με υπολογισμό του AFP στη διάρκεια της καταμέτρησης.

Ο 69χρονος στρατηγός ανέτρεψε το 2021 με πραξικόπημα την εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης, η οποία έκτοτε βρίσκεται φυλακισμένη, βυθίζοντας τη Μιανμάρ σε εμφύλιο πόλεμο.

Έπειτα από πέντε χρόνια αυταρχικής διακυβέρνησης, η χούντα οργάνωσε βουλευτικές εκλογές τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, τις οποίες παρουσίασε ως επιστροφή στη δημοκρατία.

Όμως οι ψηφοφόροι σε μεγάλες περιοχές της Μιανμάρ που ελέγχονται από τους αντάρτες δεν κατάφεραν να ψηφίσουν. Εξάλλου τα υποστηριζόμενα από τον στρατό κόμμα κατήγαγαν τεράστια νίκη, με δυτικές χώρες και επικριτές της χούντας να κάνουν λόγο για απάτη με στόχο τη συνέχιση της διακυβέρνησης της χώρας από τον στρατό.

Η άνοδος του Μιν Αούνγκ Χλάινγκ στην προεδρία – μια θέση την οποία σύμφωνα με αναλυτές εποφθαλμιούσε εδώ και καιρό—έγινε έπειτα από μια μεγάλη αναδιάρθρωση στην ηγεσία του στρατού της Μιανμάρ.

Τη Δευτέρα ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων – την οποία κατείχε από το 2011-- και διόρισε διάδοχό του τον Γε Γουίν Οο, πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφοριών και πιστό του σύμμαχο.

Η παράδοση της εξουσίας από τον στρατό και η άνοδος του Μιν Αούνγκ Χλάινγκ στην προεδρία θεωρούνται από τους αναλυτές στρατηγική στροφή για την εδραίωση της εξουσίας του ως επικεφαλής μιας κατ' όνομα πολιτικής κυβέρνησης και την απόκτηση διεθνούς νομιμότητας, ενώ παράλληλα προστατεύει τα συμφέροντα των ενόπλων δυνάμεων που κυβερνούν έμμεσα ή άμεσα τη χώρα τις πέντε από τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

Ωστόσο ο εμφύλιος πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται στη Μιανμάρ, με κάποιες ένοπλες ομάδες που αντιτίθενται στη χούντα να σχηματίζουν ένα μέτωπο αυτό την εβδομάδα για να πολεμήσουν τον στρατό.

«Το όραμά μας και οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι να διαλύσουμε πλήρως όλες τις μορφές δικτατορίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δικτατορίας, και να εγκαινιάσουμε συλλογικά ένα νέο πολιτικό τοπίο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα το Συντονιστικό Συμβούλιο για την Ανάδυση μιας Ομοσπονδιακής Δημοκρατικής Ένωσης.

Οι ομάδες αντίστασης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έντονη στρατιωτική πίεση καθώς και να αντιμετωπιστούν με αυξημένη επιφυλακτικότητα από γειτονικές χώρες οι οποίες μπορεί να επιδιώξουν να ενισχύσουν τη σχέση τους με τη νέα κυβέρνηση του Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, σημειώνουν οι αναλυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP