Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Πέμπτη το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες ώρα Ελλάδας) ότι θα καταστραφούν κι άλλες πολιτικές υποδομές στο Ιράν, αναφερόμενος συγκεκριμένα σε γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

«Έχουν σειρά οι γέφυρες, κατόπιν τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια!», διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Νωρίτερα είχε πανηγυρίσει την καταστροφή μεγάλης γέφυρας κοντά στην Τεχεράνη, σε βομβαρδισμό που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν «ούτε καν αρχίσει» να θέτουν σε εφαρμογή τους σχεδιασμούς τους για την καταστροφή πολιτικών υποδομών, διεμήνυσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, βασικών στόχων στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, έχει καταστραφεί ήδη ολοσχερώς ή εν μέρει.

«Οι ηγέτες του νέου καθεστώτος» (σ.σ. ο κ. Τραμπ έχει διαβεβαιώσει πως έφερε ήδη «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη) ξέρουν «τι πρέπει να κάνουν, και πρέπει να το κάνουν γρήγορα!», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα.

Ο αμερικανός πρόεδρος εναλλάσσεται μεταξύ απειλών και παροτρύνσεων στην Τεχεράνη να διαπραγματευτεί κάποια συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP