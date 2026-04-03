Η Ρωσία διεξάγει μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά κύματα στην Ουκρανία από χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, προσθέτοντας ότι μεγάλος αριθμός εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Ο βομβαρδισμός αυτός σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα που η Ρωσία συνέχισε μια νυχτερινή ομοβροντία από drones με σφοδρές πρωινές επιθέσεις, σε μια νέα τακτική καθώς η Μόσχα αναζητά τρόπους για να διαπεράσει την αντιαεροπορική άμυνα.

«Μπορούμε να δούμε ότι ο εχθρός χρησιμοποιεί νέες οδούς, νέα drones που συνεχώς εκσυγχρονίζονται, και νέες τακτικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ στην κρατική τηλεόραση.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 400 πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς και 10 βαλλιστικούς πυραύλους, που αρχικά είχαν στόχο περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Ο Ιχνάτ δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός ήταν αντίστοιχος με επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ τη νυχτερινή ομοβροντία με περισσότερα από 300 drones ακολούθησε νέα, αντίστοιχης κλίμακας επίθεση στη διάρκεια της ημέρας.

Μεγάλης κλίμακας ρωσικοί βομβαρδισμοί προκαλούν προβλήματα σε όλη την Ουκρανία, καθώς πολλές δημόσιες υπηρεσίες, οι δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρήσεις αναστέλλουν τη λειτουργία τους στη διάρκεια της επίθεσης, που μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες.

«Ο εχθρός ασκεί (πίεση) στον πληθυσμό μας, παραλύοντας τη λειτουργία κάποιων δημόσιων φορέων, καθώς και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», δήλωσε ο Ιχνάτ.

Στην πόλη του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 άλλοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με πυραύλους, βόμβες και drones τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters