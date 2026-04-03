Δεκάδες νομικοί που ειδικεύονται στο διεθνές δίκαιο από μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ υπέγραψαν ανοικτή επιστολή στην οποία επισημαίνουν ότι τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε αυτή την εβδομάδα τις απειλές του να πλήξει ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης.

Ο Τραμπ δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί, αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον, απειλώντας με πλήγματα εναντίον ενεργειακών και πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν.

Πάνω από 100 ειδικοί διεθνούς δικαίου στις ΗΠΑ --μεταξύ των οποίων κάποιοι που εργάζονται σε πανεπιστήμια όπως το Γέιλ, το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας-- επεσήμαναν στην επιστολή τους που δημοσιεύθηκε χθες, Πέμπτη, ότι η συμπεριφορά των αμερικανικών δυνάμεων και οι δηλώσεις ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων «εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων πιθανών εγκλημάτων πολέμου».

Στην επιστολή τους αναφέρθηκαν ιδιαίτερα σε ένα σχόλιο που έκανε ο Τραμπ στα μέσα Μαρτίου, όταν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν «απλώς για πλάκα». Επίσης επικαλούνται δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από τις αρχές Μαρτίου, όταν είπε ότι οι ΗΠΑ δεν πολεμούν «με ηλίθιους κανόνες εμπλοκής».

Η επιστολή δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του περιοδικού Just Security.

Οι ειδικοί εξέφρασαν «τη σοβαρή τους ανησυχία για τα πλήγματα που είχαν στόχο σχολεία, υγειονομικές εγκαταστάσεις και σπίτια», αναφερόμενοι ειδικά στο πλήγμα που σημειώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, εναντίον σχολείου θηλέων στο Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός επεσήμανε τον Μάρτιο ότι ανέθεσε την έρευνα για το περιστατικό σε μη κατονομαζόμενο Αμερικανό στρατηγό εκτός της Centcom, έπειτα από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που αποκάλυψαν ότι προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν πιθανόν υπεύθυνες. Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι 175 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτό, ανάμεσά τους πολλές μαθήτριες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε την Τετάρτη να πλήξει «εξαιρετικά σκληρά» το Ιράν. «Θα τους χτυπήσουμε εξαιρετικά σκληρά τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες. Θα τους στείλουμε πίσω στη Λίθινή Εποχή, όπου ανήκουν», είπε.

Αμερικανική οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων κατήγγειλε ότι οι δηλώσεις Τραμπ στη διάρκεια του πολέμου, περιλαμβανομένης αυτής της τελευταίας απειλής, έχουν στόχο την «απανθρωποποίηση» των Ιρανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters