Μολονότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, καταστρέφοντας πλέον -μεταξύ άλλων- πολιτικές υποδομές, τα αντίποινα της Τεχεράνης κάθε άλλο παρά μοιάζουν να κάμπτονται.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι εκτόξευσαν πυραύλους «μακράς εμβέλειας» στοχοποιώντας το Τελ Αβίβ και τη λουτρόπολη Εϊλάτ (νότια).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των ιρανικών πυραύλων.

Όπως συμβαίνει αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με έναυσμα σειρά αμερικανοϊσραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών, η Τεχεράνη συνέχισε να βάζει στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα στον Κόλπο. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το εμιράτο έγινε στόχος νέας επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

Χθες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε την καταστροφή γέφυρας κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα, απαιτώντας ταυτόχρονα για ακόμη μια φορά από την ιρανική πολιτική ηγεσία να κλείσει «συμφωνία» μαζί του «προτού να είναι πολύ αργά».

Στο πλήγμα στη γέφυρα αυτή σκοτώθηκαν οκτώ πολίτες και τραυματίστηκαν άλλοι 95, σύμφωνα με ιρανό αξιωματούχο που επικαλέστηκαν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

«Το να πλήττονται πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών υπό κατασκευή, δεν θα αναγκάσει τους Ιρανούς να παραδοθούν», αντέτεινε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί.

Βομβαρδισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ινστιτούτο Παστέρ του Ιράν, από τις σημαντικότερες και παλαιότερες δομές υγείας της Τεχεράνης. Ακόμη, οι δυο μεγαλύτερες χαλυβουργίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους εξαιτίας επιθέσεων.

«Οι εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον απαραίτητων υπηρεσιών και πολιτικών υποδομών μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου», θύμιζε προ ημερών η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), η Μιριάνα Σπόλιαριτς.

«Δραματικές συνέπειες»

Έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου με χιλιάδες νεκρούς στη Μέση Ανατολή «βρισκόμαστε στα πρόθυρα ευρύτερου πολέμου (...) που θα είχε δραματικές συνέπειες απ’ άκρου σ’ άκρο του πλανήτη», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, έκαναν την είσοδό τους πρόσφατα στην ένοπλη σύρραξη, εξαπολύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ο πόλεμος μαίνεται ταυτόχρονα στον Λίβανο, όπου δρα η Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα που αποτελεί ιστορικό σύμμαχο της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές στις εχθροπραξίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι κι έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά ένα εκατομμύριο και πλέον κάτοικοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης σε διάγγελμά του πως οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, που κατ’ αυτόν θα συνεχιστούν για «δύο ή τρεις εβδομάδες» ακόμη, θα στείλουν την Ισλαμική Εποχή στην «εποχή του λίθου».

Παρά τις αεροπορικές επιδρομές, κάποιοι κάτοικοι της Τεχεράνης πήγαν, την τελευταία ημέρα των εορτασμών για το Νορούζ, το περσικό νέο έτος, σε πάρκο για να κάνουν μπάρμπεκιου.

Ο Χακίμ Ραχίμι, εργάτης σε μεταλλουργία, 43 ετών, διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος δεν έχει αλλάξει «τίποτα για εμάς» και πρόσθεσε πως «ο Τραμπ μιλάει πολύ, αλλά είναι ανίκανος να δράσει».

«Ανίσχυροι»

Ο πόλεμος αποσταθεροποιεί ταυτόχρονα την παγκόσμια οικονομία, ιδίως επειδή το Ιράν έχει προχωρήσει στο de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο αλλά και τα λιπάσματα και το αλουμίνιο.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά χθες, καθώς διαφαίνεται το τέλος του πολέμου αυτού.

Αν και κάποια πλοία περνούν από το στενό, με έγκριση της Τεχεράνης, η κίνηση έχει μειωθεί κατά 93% σε σύγκριση με το επίπεδο όπου βρισκόταν την 27η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων για τις θαλάσσιες μεταφορές Kpler.

Ο πόλεμος προκαλεί εκτίναξη του πληθωρισμού.

Ως ακόμη και στο Μπουτάν: παρά τις επιδοτήσεις, η τιμή των καυσίμων στην αντλία αυξήθηκε κατά 60% και πλέον μέσα σ’ έναν μήνα στο μικρό βασίλειο των Ιμαλαΐων. «Είμαστε ανίσχυροι», είπε η Κάρμα Κάλντεν, σαραντάρα κάτοικος.

Διπλωματικές επαφές

Σε διπλωματικό επίπεδο, κάπου σαράντα χώρες συνηγόρησαν υπέρ του «άμεσου και άνευ όρων ανοίγματος» του στενού το Χορμούζ και κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι θέλει να κρατήσει «όμηρο την παγκόσμια οικονομία».

Στον ΟΗΕ, το Μπαχρέιν υπέβαλε πριν από περίπου δέκα ημέρες σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί τη χρήση βίας για να επιτραπεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση από το στενό. Αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία σήμερα.

Το Πεκίνο -που έχει δικαίωμα βέτο- χαρακτήρισε την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ τη βασική αιτία του αποκλεισμού και κάλεσε να διεξαχθούν συνομιλίες «το ταχύτερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP