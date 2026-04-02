Στόχος ιρανικής επίθεσης έγινε κέντρο δεδομένων του τεχνολογικού κολοσσού Oracle στο Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εγκαταστάσεις της αμερικανικής εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν δέχθηκαν επίθεση.

Τον προηγούμενο μήνα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους εργαζομένους να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε δημοσιεύσει μάλιστα στο Telegram μια λίστα με πιθανούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων γραφείων της Amazon, της Google, της Microsoft και της Nvidia σε χώρες του Κόλπου.





Διαβάστε επίσης: Ιράν: Η Τεχεράνη και Ομάν συντάσσουν πρωτόκολλο για τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ