Το Ιράν επιδιώκει «να συμφωνήσει σε ένα πρωτόκολλο με το Ομάν (...) για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας σε καιρό ειρήνης και την εγγύηση ότι όλες οι διελεύσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το πρωτόκολλο και τις απαιτήσεις ασφαλείας", δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κεζέμ Γαριμπαμπαντί, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το ιρανικό πρακτορείο αναπαράγει δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο Γαριμπαμπαντί στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik.

«Επί του παρόντος ολοκληρώνουμε τη σύνταξη αυτού του πρωτοκόλλου και, μόλις οριστικοποιηθεί εσωτερικά, θα ξεκινήσουμε ασφαλώς διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Ομάν», πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Η κυβέρνηση του Ομάν δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με το Στενό του Χορμούζ. Ωστόσο, στις 23 Μαρτίου, ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ αλ Μπουσάιντι ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι η χώρα του εργάζεται για την «εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλούς διέλευσης» από το Χορμούζ.

Από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η σχεδόν πλήρης παράλυση αυτού του θαλάσσιου περάσματος έχει παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο και προκάλεσε απότομη αύξηση στις τιμές των υδρογονανθράκων.

Νωρίτερα την Πέμπτη, εκπρόσωποι περίπου σαράντα χωρών που συνεδρίασαν με τηλεδιάσκεψη στο Λονδίνο απηύθυναν έκκληση για το «άμεσο και άνευ όρων άνοιγμα» των στενών, απειλώντας το Ιράν με νέες κυρώσεις, όπως δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ.

Για τον Ιρανό υφυπουργό, «είναι πιθανό μετά το τέλος αυτού του πολέμου, η περιοχή μας να γίνει ξανά θέατρο επιθετικών ενεργειών. Σε περίπτωση νέας ένοπλης σύγκρουσης, τα εμπορικά και στρατιωτικά πλοία των επιτιθέμενων και των συμμάχων τους δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά ακόμη και σε κανονικές περιόδους και σε καιρό ειρήνης», το Ιράν και το Ομάν, χώρες που μοιράζονται το Στενό, «καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια για να εγγυηθούν την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών», τόνισε. «Πιστεύουμε, επομένως, ότι σε καιρό ειρήνης, η ναυσιπλοΐα θα πρέπει να εποπτεύεται και να συντονίζεται από τις παράκτιες χώρες, το Ομάν και το Ιράν», πρόσθεσε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ