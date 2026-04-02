Ο πρωθυπουργός των Σκοπιών, Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανέλαβε, σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τη φορά αυτή, ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συναινέσει σε τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

«Δεν θα υποχωρήσουμε ούτε χιλιοστό. Αν όχι εμείς, οι επόμενες γενιές θα συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα. Η "μακεδονική" ταυτότητα δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο υποχωρήσεων» δήλωσε ο Χρ. Μίτσκοσκι.

Σημείωσε πως το κόμμα του (VMRO-DPMNE) δεν πρόκειται να στηρίξει συνταγματικές αλλαγές, «έως ότου υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα της "μακεδονικής" κοινότητας στη Βουλγαρία» και δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να περιμένει ακόμη και δεκαετίες αν χρειαστεί για να πετύχει τους στόχους της.

Οι διαφορές μεταξύ Σκοπιών-Βουλγαρίας

Οι σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Σκοπιών γνωρίζουν ένταση τα τελευταία χρόνια. Οι δύο χώρες έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Η Σόφια υποστηρίζει ότι η γλώσσα και η ταυτότητα των Σκοπίων έχουν βουλγαρικές ρίζες και δεν προϋπήρχαν του 1945, όταν η περιοχή ενσωματώθηκε στην τότε Γιουγκοσλαβία.

Αντίθετα, η κυβέρνηση στα Σκόπια επιμένει ότι η ταυτότητα και η γλώσσα της χώρας είναι ξεχωριστές και υφίστανται εδώ και αιώνες.

Η Βουλγαρία παρεμπόδιζε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τηων Σκοπιών με την ΕΕ. Το καλοκαίρι του 2022, οι τότε κυβερνήσεις των δύο χωρών αποδέχτηκαν μία συμβιβαστική πρόταση της ΕΕ για την επίλυση των διαφορών τους. Η πρόταση προέβλεπε πως η Βουλγαρία θα άρει το βέτο που είχε θέσει στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπιών με την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση τα Σκόπια να τροποποιήσουν το Σύνταγμά τους προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση των Σκοπιών, που είχε αποδεχτεί την πρόταση της ΕΕ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή για την τροποποίηση του Συντάγματος, λόγω της εναντίωσης του δεξιού και νυν κυβερνώντος κόμματος της χώρας, VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η Σόφια έχουν διαμηνύσει επανειλημμένως, προς τα Σκόπια πως αυτή θα μπορέσει να ανοίξει τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ , αφού πρώτα τροποποιήσει το Σύνταγμά της.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε то 2021 στηα Σκόπια, οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού της χώρας (συνολικά 3.500 άτομα), στοιχείο το οποίο η επίσημη Σόφια αμφισβητεί και θεωρεί ότι το ποσοστό των Βούλγαρων στα Σκόπια είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Η Σόφια θεωρεί ότι η απογραφή έγινε με μεθόδους που δεν διασφάλισαν τη συμμετοχή όλων των Βουλγάρων πολιτών της χώρας και κατηγορεί τα Σκόπια για αποσιώπηση της ιστορικής βουλγαρικής παρουσίας.

Οι προβληματικές σχέσεις των Σκοπιών με τη Βουλγαρία έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την ανάληψη της εξουσίας στα Σκόπια από το VMRO-DPMNE, τον Ιούνιο του 2024.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ