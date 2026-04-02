Έξι παιδιά από την Ουκρανία θα επιστραφούν από τη Ρωσία στις οικογένειές τους στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, επικαλούμενος τις προσπάθειες της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ να επισπεύσει την επιστροφή τους.

Ένα έβδομο παιδί από την Ουκρανία θα επιστραφεί επίσης στην οικογένειά του αργότερα αυτόν τον μήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο της πρώτης κυρίας.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι σχεδόν 20.000 παιδιά έχουν μεταφερθεί παράνομα στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, όπου μερικές φορές υποβάλλονται σε στρατιωτική εκπαίδευση και αναγκάζονται να πολεμήσουν εναντίον των στρατευμάτων της χώρας τους.

Η Μελάνια Τραμπ σε επιστολή της προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Αύγουστο είχε αναφερθεί στη δεινή θέση των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους λόγω του πολέμου. Είναι η τέταρτη φορά που η πρώτη κυρία των ΗΠΑ επέσπευσε μια τέτοιους είδους επιστροφή, αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

«Η επανένωση των παιδιών με τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτήν την περιοχή του κόσμου παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά παγκόσμια ζητήματα σήμερα. Με ενθαρρύνει το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στη συνεχή συνεργασία, αυξάνοντας την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών πάνω από αυτόν τον αποτρόπαιο πόλεμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Έρευνα του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα διαπίστωνε ότι η απέλαση και η μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία που έγινε από τη Ρωσία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας το 2022, ισοδυναμεί με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και πέντε άλλους Ρώσους για παράνομη απέλαση παιδιών.

Η Μόσχα αρνείται ότι παίρνει παιδιά παρά τη θέλησή τους, λέγοντας ότι απομακρύνει εθελοντικά ανθρώπους από μια εμπόλεμη ζώνη.



Διαβάστε επίσης: Ρωσία: Στο κελί για 8,5 χρόνια γλύπτης-Παρουσίαζε Πούτιν και Πατριάρχη σε έργο





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ