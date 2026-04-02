Ο Γερμανός γλύπτης Ζακ Τίλι, ο δημιουργός ενός άρματος καρναβαλιού που απεικονίζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλο σε σεξουαλικές περιπτύξεις, καταδικάστηκε σήμερα ερήμην από δικαστήριο της Μόσχας σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και έξι μηνών.

Το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης SOTAvision αναφέρει ότι το δικαστήριο έκρινε τον Τίλι ένοχο για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό και για προσβολή των θρησκευόμενων πιστών.

Η υπόθεση περιελάμβανε επίσης και μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Τίλι το 2024 στην Deutsche Welle, στην οποία είχε καταδικάσει όπως είχε πει ο ίδιος «τα αιματηρά εγκλήματα που διέπραξε ο ρωσικός στρατός» στην Ουκρανία.

Ο Τίλι ο οποίος είναι γνωστός για τις προκλητικές του καρναβαλικές δημιουργίες, απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντας τες ως μια επίθεση κατά της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο δικαστής Κονσταντίν Οτσίροφ του δικαστηρίου Μπασμάνι της Μόσχας απεφάνθη ότι ο Τίλι πρέπει να εκτίσει την ποινή του σε σωφρονιστική αποικία, να πληρώσει πρόστιμο 200.000 ρουβλίων (2.490 δολαρίων) και να του απαγορευθεί η διαχείριση ιστοσελίδων για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο καμία από τις αποφάσεις δεν είναι εκτελεστέα καθώς ο ίδιος δεν διαμένει στη Ρωσία.

Το SOTAvision αναφέρει ότι οι εισαγγελείς είχαν διαβάσει πανομοιότυπες καταθέσεις από τρεις μάρτυρες, οι οποίοι εξέφραζαν την οργή τους για το γλυπτό, αλλά δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο.

Αναφέρει επίσης ότι ένας εμπειρογνώμονας μάρτυρας, κατέθεσε ότι οι μορφές που απεικονίζονται - ένας άνδρας με στρατιωτική στολή και ένας κληρικός - ήταν «αναμφίβολα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πατριάρχης Κύριλλος».

Μεταξύ άλλων δημιουργιών του Τίλι είναι ένα άρμα που απεικονίζει τον Πούτιν να είναι βουτηγμένος στο αίμα μέσα σε μια μπανιέρα που είναι χρωματισμένη εξωτερικά με το μπλε και κίτρινο χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Ένα άλλο που τον απεικόνιζε μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταβροχθίζουν την Ευρώπη.

Ο Τίλι δήλωσε στο Reuters ότι τα άρματα του έχουν ως στόχο να προκαλέσουν και να αμφισβητήσουν την πολιτική εξουσία, στοχεύοντας μια σειρά ηγετών, όπως ο Πούτιν, ο Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ