Περίπου 40 χώρες που συμμετείχαν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη για το Στενό του Χορμούζ υπό την προεδρία της Βρετανίας, ζήτησαν «να ξανανοίξει αμέσως και άνευ όρων» ο σημαντικός αυτός δίαυλος, απειλώντας με επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν, όπως ανέφερε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

«Το Ιράν προσπαθεί να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία στο Στενό του Χορμούζ. Δεν πρέπει να το καταφέρει. Για αυτόν τον λόγο, οι εταίροι ζήτησαν σήμερα να ξανανοίξει αμέσως και άνευ όρων το Στενό και να γίνουν σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και του δίκαιου της θάλασσας» ανέφερε η Κούπερ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι χώρες που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη συμφώνησαν να εξετάσουν «οικονομικά και πολιτικά μέτρα, όπως κυρώσεις, για να ασκηθεί πίεση στο Ιράν, εάν το Στενό παραμείνει κλειστό», πρόσθεσε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ